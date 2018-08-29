Хаменеи пригрозил выходом Ирана из ядерной сделки

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду о возможном выходе из ядерной сделки, в случае если она не будет отвечать национальным интересам страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ядерная сделка - это не цель, а средство. Если она не будет отвечать национальным интересам, то мы из нее выйдем", - говорится в заявлении Хаменеи, распространенном на его официальном сайте.

Он отметил, что для сохранения сделки "европейцы должны понять позицию Исламской Республики Иран". "Я не возражаю против продолжения переговоров с Европой, однако не стоит во всем на нее полагаться", - добавил духовный лидер.

Иран рассчитывает, что европейские страны из числа участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) компенсируют Тегерану ущерб от выхода США из соглашения.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа.

Остальные участники сделки - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.

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