Автобус с туристами загорелся в Сочи - ВИДЕО

Автобус с туристами загорелся утром на трассе Сочи - Джубга, когда ехал в сторону Дагомыса. По предварительным данным, причиной ЧП стал пожар в моторном отсеке. Как стало известно Лайфу, во время происшествия в автобусе находилось 12 человек, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Водитель экстренно высадил напуганных туристов и начал самостоятельно тушить пожар, благодаря чему никто не пострадал. Очевидцы сняли пылающий автобус на видео. На кадрах видно дым, который полностью окутал транспортное средство.

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