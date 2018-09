В столице Дании устанавливают умную тротуарную плитку, которая перерабатывает дождевую воду - ФОТО

На улице Нерребро в Копенгагене была установлена новая тротуарная плитка, которая может перерабатывать воду для ее повторного использования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пока новая плитка используется для того, чтобы протестировать новые технологии и их адаптацию к климатическим условиям Дании.

50-метровый пилотный участок улицы Нерребро покрыт так называемыми "климатическими плитками" с отверстиями, которые направляют воду, поступающую от осадков на окружающие растения, в свою очередь, умные технологии позволяют хранить избытки воды до ее испарения.

С изменением климата экологи ожидают, что в ближайшие годы в Дании увеличиться количество выпадаемых среднегодовых осадков, поэтому городские власти стараются найти оптимальное решение будущим вызовам.

Идея с "климатическими плитками" состоит в том, чтобы сократить количество воды, поступающей в канализацию, сократить время и деньги, потраченные на ремонт и расширение объектов системы отвода сточных вод. "Климатическая плитка", разработана в 2014 году, компанией Third Nature, за счет государственных субсидий. Разработчики из Third Nature, отмечают, что новые плитки могут перенаправить прогнозируемое увеличения дождевой воды, на полив зеленых насаждений. В Third Nature считают, что многокилометровые тротуары современных городов имеют большой потенциал, так-как с новыми технологиями появляется возможность создания управления дождевой водой, принося большую выгоду городу.

Целью разработчиков было создание интеллектуальной плитки с низкотехнологичными и высокотехнологичными вставками. Например, с небольшими модификациями плитка может считывать и отправлять информацию о текущем уровне осадков.

"Климатическая плитка" построена с вертикальными и горизонтальными трубами, что позволяет в случае необходимости добавлять дополнительные функции. Таким образом плитку можно настроить под любую конкретную ситуацию или деятельность на тротуаре, включая установку новых знаков. Вертикальные разъемы позволяют поддерживать, обновлять и изменять функции плитки в течение 50 лет, тем самым уменьшая эксплуатационные расходы. Таким образом, плитка всегда может быть подготовлена к новым городским или климатическим условиям.

Отметим, что данные плитки могут также быть использованы на крышах, откуда вода может перенаправлятсяь в соответствующие резервуары.