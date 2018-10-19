В Португалии открыта самая большая солнечная электростанция

Возле небольшого португальского города Орика заработала самая крупная в Европе солнечная электростанция.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ее энергии хватит для обеспечения 25 тысяч семей, при этом по сравнению с обычными тепловыми электростанциями она выбрасывает в атмосферу ежегодно на 50 тысяч тонн меньше углекислого газа.

С запуском новой электростанции Португалия почти достигла своей цели по возобновляемой энергетике на 2020 год. Доля возобновляемой энергетики в Португалии составляет 29 процентов, а к 2020 году она должна достигнуть 31 процента.

На сегодняшний день 17 процентов всей вырабатываемой в Евросоюзе энергии производится за счет возобновляемых источников, в том числе солнечного света, согласно данным европейского статистического ведомства Евростат. К 2020 году эта доля должна увеличиться до 20 процентов.

Отметим, что 11 стран ЕС уже выполнили национальный план по "зеленой" энергетике на 2020 год.

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