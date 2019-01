Азербайджанец сразил своим бесстрашием знаменитостей в США - ВИДЕО

Известный азербайджанский циркач Узеир Новрузов с успехом выступил в шоу талантов America's Got Talent: The Champions ("Америка ищет таланты: Чемпионы"), о котором даже написала одна из самых влиятельных и известных газет мира The Washington Post.

Как сообщил Sputnik Азербайджан Новрузов, он безумно рад, что смог достойно выступить в проекте и продемонстрировать свой талант. Циркач принимал уже участие в шоу America's Got Talent в 2015 году, но не смог победить из-за падения с лестницы во время выступления. Об этом передает Day.Az.

"Когда я упал, это был настоящий шок для меня! Но уже на следующий день я осознал, что вся Америка способствовала моему прохождению в финал. В тот момент многое изменилось в моем сознании. Я подумал, как же это здорово, что такому огромному количеству людей небезразлично то, что я делаю", - сказал Новрузов.

После падения, как признается циркач, он ничуть не испугался, потому что знал - впереди его еще ждет большая победа.

Он безумно рад, что его снова пригласили принять участие в этом проекте, первый выпуск которого был показан в понедельник, седьмого января. Новрузов сразил своим талантом членов жюри шоу - британского телеведущего, продюсера Саймоан Коуэлла, бывшую солистку группы Spice Girls Мел Би, немецкую супермодель Хайди Клум и канадского комика Хоуи Мэндел и зрителей и прошел в следующий тур. Все были в восторге от его выступления и признались, что испытали шок и страх.

