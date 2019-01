Картину Бэнкси, самоуничтожившуюся после аукциона, выставят в Германии

Работа известного британского художника Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" ("Love Is in the Bin"), которая появилась в результате частичного уничтожения "Девочки с воздушным шаром" на аукционе Sotheby's, будет впервые выставлена для широкой публики в музее современного искусства Фридера Бурды в Германии. Об этом сообщает пресс-служба музея, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Работу можно увидеть с 5 февраля по 3 марта, выставка будет сопровождаться симпозиумом. "Условия для просмотра, в соответствии с взглядами самого Бэнкси, будут разработаны так, чтобы позволить как можно большему количеству посетителей увидеть картину", - отмечается в пресс-релизе.



Ранее сообщалось, что одна из самых знаменитых работ мастера стрит-арта "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за миллион фунтов стерлингов.

В 2006 году художник выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте. Произведение было заключено в тяжелую позолоченную раму, в которую, как выяснилось позже, был встроен шредер. Во время аукциона сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на мелкие полоски, которые теперь свисают с рамы. Уцелела только часть работы. Клиентка Sotheby's, купившая картину, приняла решение завершить сделку, работа получила новое название "Любовь в мусорной корзине".

