Мэра Риги задержали по подозрению в коррупции

Задержан мэр Риги Нил Ушаков. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке экс-депутат рижской думы Руслан Панкратов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор", - написал Панкратов.

Ранее сообщалось, что Латвийской Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) проводит обыски в офисе и резиденции мэра Риги Нила Ушакова. Правоохранители вынесли из кабинета Ушакова несколько портфелей и полиэтиленовых пакетов с папками для документов.

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