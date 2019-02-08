NASA показало последние снимки телескопа Кеплер - ВИДЕО
8 февраля 2019 09:45 245
Специалисты NASA опубликовали последние фотографии, снятые с помощью телескопа "Кеплер" до того, как запасы топлива на его борту закончились и он потерял связь с Землей.
За девять лет работы аппарат собрал огромное количество данных и открыл более двух с половиной тысяч объектов за пределами Солнечной системы, что стало доказательством того, что планет в нашей Галактике больше, чем звезд.
В последнее время "Кеплер" смотрел в сторону созвездия Водолея, где находятся несколько так называемых "супер-земель". Это массивные планеты, чью атмосферу в ближайшие несколько лет исследуют ученые, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
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