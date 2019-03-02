Кадры последствий крупного пожара в Дагестане - ВИДЕО
"Звезда" публикует кадры последствий мощного пожара в Дагестане передает Day.Az.
ЧП произошло в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района.
Огонь вспыхнул вечером 1 марта. Пожар распространился на площадь около 1,5 тысячи кв.м. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в результате происшествия сгорели 16 домовладений.
Пожар был локализован в 23:10 1 марта. Спасателям удалось спасти 73 жилых домовладения. В тушении огня им помогали местные жители. После ликвидации возгорания оказавшиеся без крова люди были отправлены в школу. Там для них организовали пункт временного проживания.
Как рассказал заместитель главы администрации Цумадинского района Магомед Исаев, огонь быстро перекидывался с дома на дом из-за сильного ветра, который дул с реки.
Причины пожара уточняются. Никто в результате происшествия не пострадал.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
1 Мар. 13:24 18 376
-
1 Мар. 14:51 13 200
-
1 Мар. 15:17 10 259
-
1 Мар. 15:19 9 915
-
07:38 6 288