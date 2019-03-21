В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
21 марта 2019 09:30 164
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Пересмотр закона об оружии начался уже спустя 72 часа после трагедии в Крайстчерче, рассказала она в своем заявлении. Спустя шесть дней после нападения вводится запрет "на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца", цитирует премьера ТАСС.
15 марта 28-летний австралиец устроил бойню в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. В результате погибли 50 человек, еще 50 получили ранения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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