Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пересмотр закона об оружии начался уже спустя 72 часа после трагедии в Крайстчерче, рассказала она в своем заявлении. Спустя шесть дней после нападения вводится запрет "на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца", цитирует премьера ТАСС.

15 марта 28-летний австралиец устроил бойню в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. В результате погибли 50 человек, еще 50 получили ранения.