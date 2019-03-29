Полиция новозеландского города Крайстчерч после теракта в мечетях, унесшего жизни 50 человек, арестовала школьника за "материалы сомнительного характера", пишет газета New Zealand Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, полиция заинтересовалась подростком после поступивших в правоохранительные органы сообщений. Директор школы отказался давать комментарии, ссылаясь на расследование. Имя школьника также не сообщается.

Слушание по делу подростка состоялось в одном из судов Крайстчерча в четверг. Ему было предъявлено обвинение в намеренном создании или копировании материалов сомнительного характера. Суд отказал школьнику в освобождении под залог, он останется под стражей до следующего слушания, которое должно состояться в апреле.

Ранее в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.