Парламент Алжира объявил пост президента вакантным
9 апреля 2019 14:08 172
Парламент Алжира, проводящий во вторник расширенное специальное заседание с участием представителей Народного собрания (нижней палаты) и Совета наций (верхней палаты), подтвердил, что на основании 102 статьи пост президента страны объявлен вакантным. Заседание транслирует в прямом эфире телеканал "Ан-Нахар", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
За это решение проголосовало подавляющее большинство представителей заксобрания.
Абдельазиз Бутефлика 2 апреля уведомил главу Конституционного совета о сложении президентских полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции.
Эта статья, предусматривает, в частности, отставку с высшей государственной должности в случае неспособности выполнять президентские функции по состоянию здоровья.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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