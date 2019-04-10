В Вашингтоне считают, что к договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) надо подключить Китай, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны убедиться, что у нас, как часть этого договора, есть все имеющие к этому отношение стороны... Другие страны, кроме США и России. Может, у нас это не получится. Может, все кончится тем, что мы будем работать только с русскими над этим, но если мы говорим о ядерном потенциале, то с точки зрения угрозы Соединенным Штатам ситуация сильно изменилась", - сказал он на слушаниях в сенате США.

Отвечая на дополнительный вопрос, Помпео уточнил, что имеет в виду Китай.

Договор о сокращении СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.