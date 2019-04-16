Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник в Новой Зеландии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 09.22 по времени UTC, эпицентр землетрясения находился в 33 километрах к северо-западу от острова Л'Эсперанс (L'Esperance ). Очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.