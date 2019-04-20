В США в возрасте 92 лет скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом в Facebook сообщил ее зять Тони Спера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Она мирно скончалась в своем доме во время сна прошлой ночью. Лоррейн затронула множество жизней и была любима многими людьми. У нее была прекрасная, добрая и любящая душа", - отметил зять Уоррен.

Вместе с мужем Эдом, который скончался в 2006 году, Лоррейн Уоррен основала группу охотников за приведениями (Общество психических исследований Новой Англии) и "Оккультный музей Уорренов". Супруги путешествовали по миру и изучали паранормальные и оккультные явления, писали книги и читали лекции на эту тему. Многие режиссеры и сценаристы экранизировали труды Уорренов. Так, например, в 2014 году Джон Леонетти снял фильм ужасов "Проклятие Аннабель" по мотивам легенды Уорренов о кукле, в которую вселилась живая девочка.