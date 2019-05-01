Представитель движения "Талибан" Забиуллах Муджахид заявил, что шестой раунд переговоров с США начнется в Катаре в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Муджахида, ожидается, что встреча начнется в ближайшее время в среду, так как американская делегация уже прибыла.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил о выработке черновика соглашения с талибами по итогам пятого раунда переговоров в Дохе, в частности, по выводу американских войск из страны. При этом он отметил, что окончательных договоренностей еще нет.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.

Кроме того, обсуждается возможность вывода или существенного сокращения военного присутствия американских войск в Афганистане при гарантиях того, что в стране не будут действовать такие террористические группировки, как "ИГ" и "Аль-Каида".