Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал и сократил сроки заключения 691 осужденного. Об этом говорится в сообщении на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси направил Хаменеи предложение о помиловании или смягчении наказаний заключенным, на которое верховный лидер страны дал согласие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Статья 110 конституции Ирана предоставляет верховному лидеру право помиловать или смягчать наказание осужденных по рекомендации главы судебной власти.

Праздник разговенья - Ид аль-Фитр, который у тюркских народов носит название Ураза-байрам, отмечается после окончания месяца мусульманского поста Рамадана, когда в светлое время суток верующим запрещается есть, пить и испытывать телесные наслаждения. Они должны посвятить этот месяц молитвам, благотворительности и добрым поступкам.



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