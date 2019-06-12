Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения
Еврокомиссия рекомендовала правительствам стран ЕС и европейскому бизнесу воспользоваться данной Великобритании отсрочкой до 31 октября в деле выхода страны из ЕС для лучшей подготовки к Brexit без соглашения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии о подготовке к выходу Великобритании из ЕС.
"Сценарий отсутствия соглашения остается возможным результатом, поэтому Еврокомиссия активно призывает всех игроков воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки, чтобы гарантировать, что они приняли все необходимые меры для подготовки к такому сценарию выхода Великобритании из ЕС", - заявил он.
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