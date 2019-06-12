https://news.day.az/world/1128419.html В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета
В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета
Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду издание The Portugal News.
По его информации, воздушное судно прибыло из города Бергамо (Италия). В момент, когда самолет заходил на посадку, мужчина закричал, что заложил на борту бомбу. В ходе дальнейшей проверки никаких подозрительных предметов на борту обнаружено не было.
Полиция арестовала нарушителя. Им оказался гражданин Италии.
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