Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и пригрозил Ирану применением этих машин, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иран недавно грозил уничтожить Израиль. Он должен помнить, что эти самолеты могут долететь куда угодно на Ближнем Востоке, включая Иран и Сирию", - цитирует Нетаньяху его канцелярия.

Заказав в США 50 и получив по меньшей мере девять самолетов пятого поколения, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке и первым в мире применил их в бою.

F-35 является первым истребителем, сочетающим способность развивать сверхзвуковые скорости, малозаметность для радаров, совершать вертикальные взлет и посадку, а также взлетать с короткой полосы.



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