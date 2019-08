В мобильном хите Pokemon GO всегда появляется предупреждение о том, что в игру нельзя входить, будучи за рулем автомобиля. Один из жителей штата Вашингтон решил проигнорировать эту информацию, причем восемь раз подряд, ведь именно столько телефонов было найдено у него в автомобиле. На каждом устройстве обнаружили запущенную игру Pokemon GO. А для удобства пользователь применял специальный блок из пенопласта, куда вдавливал смартфоны, чтобы те не падали во время поездки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

#PokemonDistraction Sergeant Kyle Smith contacted a vehicle on the shoulder yesterday evening. This is what was next to the driver! Playing #PokemonGO with EIGHT (8) phones! Driver agreed to put phones in back seat and continued his commute with 8 less distractions. pic.twitter.com/tgOr16CRlm