Хуану Карлосу I, отрекшемуся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, провели в субботу операцию на сердце в больнице автономного сообщества Мадрид.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, хирургическое вмешательство было запланировано после последнего медицинского осмотра 81-летнего экс-главы государства в июне. Примерно в 13:00 по местному времени (16:00 Баку) в больницу прибыл король Филипп VI. Отмечается, что операция прошла успешно.

Несмотря на то, что он утратил статус главы государства и верховного главнокомандующего, он считается заслуженным королем Испании.

Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году практически сразу после кончины диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Именно с отцом Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Отречься от престола Хуан Карлос I решил для того, чтобы фактически спасти имидж монархии после череды скандалов вокруг членов королевской семьи.

Имидж испанской короны пострадал в 2012 году, когда монарх принял участие в охоте на слонов в Ботсване, где получил травму бедра. Сразу после этого рейтинг Хуана Карлоса I заметно упал. Но особый ущерб репутации королевской семьи нанес громкий коррупционный скандал, в который оказалась вовлечена дочь монарха инфанта Кристина и ее супруг Иньяки Урдангарин. Член испанской королевской семьи впервые оказался на скамье подсудимых, Кристину подозревали в причастности к финансовым махинациям ее мужа.

Тогда, в 2014 году, чтобы спасти имидж монархии, Хуан Карлос I объявил о решении отречься от престола в пользу своего 46-летнего сына.

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