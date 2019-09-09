Победитель чемпионата по смешанным боевым искусствам (UFC) российский боец Хабиб Нурмагомедов приостановил свою диету после победы над Дастином Пуарье, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Спортсмен разместил видеоролик в сториз на своем Instagram-аккаунте.

Эти кадры демонстрируют стол, заваленный бургерами, стейками и картофелем фри.

Перед битвой с Дастином Пуарье Хабиб заявил, что планирует плотно пообедать после победы. Особенно он обещал налегать на бургеры и стейки.

Нурмагомедов завоевал 28-ю победу в своей карьере. Он выиграл титул чемпиона второй раз в легкой весовой категории. Для последнего боя Хабиб скинул около 70 килограмм.

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