Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши призвал Армению вывести свои войска из оккупированного Нагорного Карабаха. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Radio Pakistan.

Куреши, выступая на встрече в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал, что Пакистан против действий Армении по изменению географии, населения, экономической, социальной и культурной самобытности и институциональной структуры в Нагорном Карабахе.

Встреча была организована Контактной группой Организации исламского сотрудничества (ОИС) под названием "Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики".

Он призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Министр сказал, что нагорно-карабахский конфликт является угрозой для мира и стабильности в регионе.

Он призвал мировое сообщество сыграть свою роль в разрешении конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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