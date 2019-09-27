Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии
Польша продолжит требовать от Германии репарации, пока та не выплатит всю сумму. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу польского МИДа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, речь идет о сумме в размере $850 млрд репараций.
Согласно ведомству, польская сторона не считает вопрос о репарациях закрытым, поскольку Германия не возместили ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны.
Причем в немецком МИДе подчеркнули, что считают данный вопрос полностью урегулированным, хотя и признают ответственность за преступления, совершенные нацистами.
Там уточнили, что последующее обсуждение данной темы лишь испортит еще больше отношения двух государств.
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