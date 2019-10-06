Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение было обозначено в рамках обновления имиджа страны. Власти считают, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей (городской район, в котором процветает секс-индустрия - прим. "Ленты.ру").

Отмечается, что Нидерланды хотят представлять себя как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем". Кроме того, правительство планирует усилить туристическую привлекательность других городов, помимо Амстердама.

По данным издания, название Нидерланды будут активно использовать в 2020 году во время Олимпиады в Токио и на песенном конкурсе "Евровидение-2020".

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