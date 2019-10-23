Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе. Об этом заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Изначально эта формальная процедура должна была состояться 16 октября после того, как парламент возобновил работу после летнего перерыва. Однако из-за хаоса, устроенного оппозицией, заседание было отложено.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением поправки к закону об экстрадиции, начались в Гонконге в июне. Подовом для ее рассмотрения стало совершенное жителем Гонконга убийство своей девушки на Тайване. Из-за отсутствия соглашения об экстрадиции подозреваемого не могли выдать тайваньским властям, а ведение переговоров о таком соглашении было проблематично, так как центральное правительство Китая не признает суверенитета Тайваня.

Для решения проблемы правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предполагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая.

Однако противники законопроекта посчитали, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все больше и больше сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.

Кроме того, протестующие вдобавок к требованию о полном отзыве законопроекта, также потребовали отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.



В течение трех месяцев правительство Гонконга отказывалось выполнять требования демонстрантов и лишь 4 сентября под давлением непрекращающихся массовых протестов глава администрации Кэрри Лэм объявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции.

Несмотря на то, что власти Гонконга выполнили самое первое и главное требование демонстрантов, это не только не успокоило протестующих, которые посчитали решение слишком запоздалым, но и привело к новой волне протестов.



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