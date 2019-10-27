Помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвид Стилвелл призвал Южную Корею еще раз обдумать свое решение отказаться от продления действия договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA). Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы бы хотели способствовать тому, чтобы Япония и Южная Корея нашли креативное решение данного вопроса", - заявил в Токио журналистам американский дипломат, подчеркнув при этом, что США не намерены выступать в роли посредника между Сеулом и Токио в этой сфере.

В середине августа Южная Корея объявила об отказе от продления действия договора с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) в ответ на вывод Южной Кореи правительством Японии из списка стран наибольшего благоприятствования в торговле. В начале июля Япония заявила о потере доверия к Южной Корее в связи с попытками Сеула добиться выплат компенсации корейцам, чей подневольный труд использовался японскими компаниями в годы японского колониализма в Корее 1910-1945 годов.

Соглашение о защите военной информации между двумя странами было подписано в 2016 году. На подписании настаивали США для укрепления военных связей с Японией и Южной Кореей - главными союзниками Вашингтона в Азии. Благодаря этому соглашению Сеул и Токио могли обмениваться напрямую информацией о КНДР без посредничества Соединенных Штатов. Прежде всего в Южной Корее проявляли интерес к снимкам из космоса с японских спутников территории КНДР в связи с испытаниями там баллистических ракет, базирующихся на подводных лодках.

Срок действия текущего соглашения между Южной Кореей и Японией истекает 23 ноября.



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