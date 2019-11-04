По меньшей мере шесть человек пострадали в результате обрушившегося в субботу на Францию шторма "Амели". Об этом в понедельник сообщила газета L'Express, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, речь идет о жителях юго-западных департаментов Атлантические Пиренеи и Жиронда. Согласно информации спасательных служб, в Ницце, где в воскресенье за час выпала трехнедельная норма осадков, пропала без вести 70-летняя женщина. Спасатели продолжают ее поиски.

Как сообщил в понедельник оператор энергосетей Франции Enedis, около 35 тыс. домохозяйств по-прежнему лишены электричества из-за шторма. В воскресенье из-за проливных дождей были обесточены 140 тыс. домов.

3 ноября национальная метеорологическая служба Meteo France ввела в 17 департаментах Франции предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за шторма "Амели". Непогода затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Дордонь и другие.

Во многих регионах Франции сильный ветер повалил деревья на железнодорожные пути и автодороги. Из-за этого, как сообщило Национальное общество железных дорог Франции (SNCF), около 2 тыс. человек не смогли в воскресенье вечером вовремя вернуться домой.

В понедельник утром оранжевый уровень опасности сохраняется только в департаменте Приморская Шаранта.

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