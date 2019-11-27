Число жертв землетрясения в Албании превысило два десятка человек, из-под руин зданий были спасены свыше 40 пострадавших.

Власти опасаются, что количество погибших будет увеличиваться по мере разбора завалов, передает Day.Az со ссылкой на euronews.com.

Эпицентр магнитудой 6,4 находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщила прессе министр обороны Албании Ольта Джачка, свыше 600 человек были ранены и нуждались в медицинской помощи.

Под завалами находился маленький мальчик, его удалось спасти. Его тут же отправили в больницу. В поисках выживших сотрудникам экстренных служб помогают добровольцы.

ТАСС передает, что власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим и их семьям.

Наиболее серьезный ущерб удар стихии нанес второму по величине городу Албании Дурресу.

На улицах Дуресса установили палатки, жители по-прежнему опасаются возвращаться в свои дома, опасаясь повторных толчков.

Вот что они рассказывают:

- Мы отправили детей к родственникам, те живут поблизости, а сами останемся здесь, нам просто некуда возвращаться.

- У нас ничего не осталось, мы все потеряли. Все, что у нас было, это наш дом. Что с нами будет дальше, мы не знаем.

Это землетрясение стало самым мощным за последние почти 40 лет. Подземные толчки ощущались по всему Балканскому полуострову и в южных областях Италии.

Премьер-министр Рама пообещал, что поисково-спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

На место уже прибыли спасатели из Европы - итальянцы, греки и румыны приехали с собаками-ищейками, умеющими обнаруживать людей под многометровой толщей завалов.

В среду в Албании ждут специалистов из Черногории.

Свою помощь Тиране также предложили Франция и Германия.

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