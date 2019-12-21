https://news.day.az/world/1187520.html Крушение самолета в Венесуэле - много погибших
Крушение самолета в Венесуэле - много погибших
Девять человек погибли в результате крушения частного самолета Beechcraft 100 King Air вблизи аэропорта венесуэльской столицы.
Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"К сожалению, погибли девять венесуэльцев", - сказал прокурор журналистам.
По его словам, прокуратура начала расследование случившегося. "Пока я не могу озвучить никакой версии", - сказал он.
По данным газеты El Nacional, на борту самолета находились несколько предпринимателей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре