Евросоюз выступает против введения США санкций в отношении европейских компаний, которые занимаются легальным бизнесом. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель Еврокомиссии, комментируя введение США санкций против проекта "Северный поток - 2", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес", - сказал он.