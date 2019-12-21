https://news.day.az/world/1187662.html В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против "Северного потока - 2"
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против "Северного потока - 2"
Евросоюз выступает против введения США санкций в отношении европейских компаний, которые занимаются легальным бизнесом. Об этом сообщил журналистам в субботу представитель Еврокомиссии, комментируя введение США санкций против проекта "Северный поток - 2", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний Евросоюза, ведущих легальный бизнес", - сказал он.
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