Кенгуру пытался утопить преследовавшую его собаку и попал на камеры - ВИДЕО

Житель австралийского города Брисбен не дал кенгуру утопить в реке собаку. На видео произошедшего обратило внимание издание Huffpost.

В понедельник, 13 января, похожая на терьера небольшая собака облаяла полутораметрового кенгуру, а затем загнала его в реку Пайн. Кенгуру решил отомстить преследовавшему его псу и попытался утопить его, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Джоно Лони (Jono Lonie) находился неподалеку и увидел эту сцену из своей лодки. Он решил спасти собаку, подплыл поближе и извлек животное из воды. Лони заявил, что если бы он не вмешался, собака была бы мертва.

Спасенного пса вернули владельцу. Кенгуру доплыл до берега и покинул место происшествия.

Друг Лони снял произошедшее на видео и опубликовал его в интернете. Ролик стал вирусным.

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