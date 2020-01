Трамп назвал Илона Маска одним из великих гениев

Президент США Дональд Трамп назвал Илона Маска одним из "наших великих гениев". В интервью CNBC он сравнил генерального директора Tesla и SpaceX с Томасом Эдисоном, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Маск - один из наших великих гениев, и мы должны защищать его, - сказал Трамп. - Вы знаете, мы должны защитить Томаса Эдисона, и мы должны защитить всех этих людей, которые изначально придумали лампочку и колесо, и все эти вещи".

В интервью 2008 г. Маск сказал, что Эдисон и Никола Тесла, в честь которого он назвал свою автомобильную компанию, были образцами для подражания, но он отдает предпочтение Эдисону. Тесла был соперником Эдисона.

Комментарии Трампа о Маске появились в связи с тем, что акции Tesla в последнее время выросли более чем в два раза с конца сентября и достигли своего исторического максимума. На их рост повлияла хорошая квартальная отчетность, открытие завода в Китае, презентация новых моделей. В начале января Tesla по капитализации обогнала мировых автогигантов General Motors и Ford, вместе взятых, и стала самым дорогим американским автопроизводителем в истории.

Если брать в расчет не только американских автопроизводителей, то мировое лидерство по капитализации принадлежит японскому концерну Toyota с рыночной стоимостью порядка $230 млрд. Среди американских компаний в целом лидером на текущий момент является Apple с капитализацией около $1,3 трлн.

Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигала Ford. В рекордном для себя 1999 г. компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 г. это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.

На закрытии торгов 21 января 2020 г. акции Tesla на Nasdaq выросли на 7,2% до $547 за штуку. После этого бумаги производителя электрокаров подорожали еще на 1,4% до $555,1. Рыночная капитализация компании составила $100,1 млрд. Акции Tesla подорожали вдвое со времени публикации последней отчетности: в III квартале 2019 г. компания отчиталась о чистой прибыли в размере $143 млн.

Известный твит Маска о том, что "финансирование обеспечено", от 7 августа 2018 г. стал началом сложного периода для Маска и его компании. За 16 месяцев, которые последовали за скандальным твитом, акции Tesla достигли минимума за три года, опустившись до $177 за акцию в июне, после чего акции Tesla снова взлетели. Трамп вспомнил те трудные времена: "Еще год назад говорили о конце компании, а теперь вдруг все говорят об этих великих вещах".

Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla, получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн - первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.

Дональд Трамп также выразил восхищение тем, чего достигла коммерческая компания Маска SpaceX.

"Я разговаривал с ним совсем недавно. Он любит ракеты, и у него хорошо получается вести этот бизнес. Я никогда не видел, чтобы ракетные двигатели возвращались назад без крыльев и всего остального, но они приземляются", - сказал Трамп.

На новогодних праздниках компания SpaceX запустила очередную партию интернет-спутников Starlink и довела группировку до 180 спутников. Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, через восемь с половиной минут после старта в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Однако SpaceX в очередной раз не смогла вернуть в целости другую часть ракеты - половинки носового обтекателя. Над этой проблемой инженеры фирмы бьются уже не первый год, поскольку повторное использование обтекателя позволит экономить до $6 млн с пуска. "Мы не поймали его в этот раз. Мы были действительно близки. Но мы собираемся продолжить наши попытки снова", - заявил представитель компании Лорелл Лайонс во время трансляции.