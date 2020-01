Стрелку часов Судного дня перевели вперед

Символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2020 году перевели вперед на 20 секунд, теперь они показывают 100 секунд до ядерной полуночи, говорится в заявлении организации "Бюллетень ученых-атомщиков", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Часы Судного дня впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки переводят только вперед.

"Сейчас 100 секунд до полуночи. Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах - не часах или даже минутах. Это самое близкое к Судному дню время за всю историю часов Судного дня", - приводятся в документе слова главы "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон.

В церемонии демонстрации часов принял участие бывший генсек ООН Пан Ги Мун.

В качестве причин ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и ростом кампаний по распространению дезинформации в киберпространстве.

Выступая на церемонии демонстрации часов, Бронсон добавила, что последние два года "влиятельные лидеры" разрушают самые эффективные методы работы сдерживания угроз - международные соглашения с жесткими режимами контроля.

"Мы стремительно теряем наши достижения в ядерной сфере, и последние события только доказывают, что мы в 100 секундах от полуночи", - сказала профессор Института международной политики в сфере науки и технологий Шэрон Скассони.

В частности, она назвала выход США из ядерной сделки с Ираном и последующий постепенных отход Тегерана от соблюдения ее условий вплоть до недавнего заявления о том, что он более не чувствует себя связанным соглашением. Последующий запуск манизма урегулирования споров в рамках соглашения также получил отрицательную оценку.

"В этом году может произойти не только полный распад ядерной сделки с Ираном, но и серьезный удар по договору о ядерном нераспространении", - сказала эксперт.

Кроме того, она обратила внимание на отсутствие прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. "До сих пор обе стороны сохраняли положительное отношение к переговорам, но, кажется, председатель Ким потерял веру в переговорные способности президента Трампа", - считает Сквассони.

Она отметила выход США из ДРСМД в 2019 году и то, что США до сих пор не определились с продлением СНВ-3, несмотря на призывы России к этому с 2017 года. "Несмотря на то, что это простой шаг и он выгоден США. Без СНВ-3 и его продления новая российская ядерная гиперзвуковая ракета "Авангард" будет вне ограничений", - сказала Сквассони.

В 2018 и 2019 годах часы Судного дня были на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после первого испытания водородной бомбы. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут.

США в 2019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его несоблюдении. Россия отвергла претензии. В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.

Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия. Москва призывает Вашингтон продлить договор в нынешнем виде, а потом обсуждать другие вопросы, связанные с нераспространением.