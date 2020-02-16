Израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

"Касательно сирен, прозвучавших несколько минут назад, армия выявила запуск двух ракет из сектора в сторону израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Ранее сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге Израиля.