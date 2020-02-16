https://news.day.az/world/1203474.html Израильские военные засекли две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает РИА Новости.
"Касательно сирен, прозвучавших несколько минут назад, армия выявила запуск двух ракет из сектора в сторону израильской территории", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Ранее сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в кибуце Кисуфим на юге Израиля.
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