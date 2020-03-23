Число инфицированных коронавирусом в Пакистане превысило 800

Пакистанские врачи выявили еще четыре случая заражения коронавирусом в стране. Как сообщила в понедельник газета Dawn со ссылкой на Национальный институт здравоохранения, общее число инфицированных сейчас составляет 803, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Исламабаде выявлено четыре новых случая коронавируса. На сегодняшний день в стране подтверждены 803 случая заболевания", - говорится в сообщении.

Из них, по данным издания, в Исламабаде - 15 заразившихся, в провинции Синд - 352, в Пенджабе - 225, в Белуджистане - 108, в Хайбер-Пахтунхве - 31 и в Гилгит-Балтистане - 72. По меньшей мере шесть человек умерли.