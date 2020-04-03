Тайвань ввел штрафы за отказ от ношения масок в транспорте - от 3000 до 15000
Власти Тайваня ввели штрафы за отказ носить защитные маски в общественном транспорте.
Эта мера направлена на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, заявил в пятницу на пресс-конференции в Тайбэе министр здравоохранения и социального обеспечения острова Чэнь Шичжун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Если мы заметим пассажира без маски, то попросим его надеть ее, а в случае отказа нарушитель будет оштрафован", - предупредил министр. Он уточнил, что сумма штрафа составит от 3 000 до 15 000 тайваньских долларов ($99-495).
Маски в общественном транспорте, включая автобусы и скоростные поезда, будут обязательны к ношению уже с субботы, 4 апреля.
На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 348 случаев заражения новым коронавирусом с пятью летальными исходами.
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