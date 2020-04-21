Исполнилось 10 лет после крупнейшей экологической катастрофы в Мексиканском заливе

Ровно 10 лет назад в Мексиканском заливе произошел мощный взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon ("Глубоководный Горизонт").

В результате аварии погибли 11 человек. При этом вылилось около 5 млн баррелей сырой нефти. Остановить ее утечку удалось лишь по прошествии трех месяцев. На ликвидацию последствий трагедии корпорация British Petroleum была вынуждена потратить около $42 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В целом катастрофа нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи, Флорида и Техас, серьезно повлияв на экологию. По оценкам специалистов, эта авария стала крупнейшей экологической катастрофой в истории США.

Последствия взрыва, произошедшего 10 лет назад, - в фотогалерее: