В Босфоре появились дельфины

В последние недели морское движение в проливе резко сократилось из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции, а миллионы жителей Стамбула остаются дома, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент..

Возле одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакей - были замечены несколько дельфинов в воде у берега. Об этом, в воскресенье, 26 апреля, сообщает турецкая Daily Sabah.

На видео животные плавают вдоль набережной на Босфоре, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и почти круглосутночно гуляют туристы.

Также дельфинов видели недалеко от берегов исторического района Стамбула, где до пандемии работали множество рыбных ресторанов популярных у туристов.