Во время прямого эфира с премьером Новой Зеландии произошло землетрясение

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн не прервала свое телевыступление во время землетрясения, произошедшего в понедельник на Северном острове государства. Глава правительства продолжила речь после того как толчки прекратились, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным государственной геофизической службы Новой Зеландии, землетрясение магнитудой 5,8 произошло около 08:00 по местному времени (23:00 мск 24 мая - прим. ТАСС) к северу от Окленда на глубине около 45 км. В ведомстве отметили, что толчки ощущались по всему западному побережью Северного острова и в том числе в здании государственного парламента в столичном Веллингтоне.

Во время землетрясения Ардерн участвовала в новостной программе в прямом эфире национального телевидения. Стенды и флаги за спиной премьера покачнулись от подземных толчков, однако сама Ардерн восприняла произошедшее с юмором. "У нас тут просто небольшое землетрясение, довольно приличная встряска. Если вы видите, как что-то шевелится позади меня, то это просто Улей (название здания парламента Новой Зеландии - прим. ТАСС) сегодня чуть более подвижен", - пошутила Ардерн, обращаясь к телезрителям и ведущему новостной программы Райану Бриджу.

Спустя минуту, премьер-министр сообщила, что раз уж "все закончилось, и она в безопасности", значит можно продолжать. "У нас здесь нет сотен свисающих ламп, и конструктивно здание выглядит вполне безопасным", - сказала Ардерн и спокойно продолжила отвечать на вопросы ведущего в студии.

Новая Зеландия находится в пределах Тихоокеанского огненного кольца, и жители страны в шутку часто называют свою землю "шаткими островами" из-за частых землетрясений. Нынешнее землетрясение не было очень сильным, но из-за геологических особенностей его почувствовали почти 40 тыс. новозеландцев. Впрочем, никаких сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало и угрозы цунами не было.

Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо (Тихоокеанское огненное кольцо или огненный пояс) - область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. В этой зоне насчитывается 328 действующих наземных вулканов из 540 известных на Земле. Пояс тянется от полуострова Камчатка через Курильские, Японские, Филиппинские острова, остров Новая Гвинея, Соломоновы острова и Новую Зеландию до Антарктиды, а затем через острова Огненной Земли, Анды, Кордильеры до Алеутских островов. В Тихоокеанском огненном кольце произошли около 90% всех мировых землетрясений и 80% самых мощных из них.