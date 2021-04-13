https://news.day.az/world/1333769.html В Польше человек выкинул свою бабушку с балкона - ВИДЕО
В Польше человек выкинул свою бабушку с балкона - ВИДЕО
26-летний поляк выкинул свою бабушку с балкона.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, на его беду, его попытка освободить жилую площадь, попала на камеру наблюдения соседнего дома.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
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