В Польше человек выкинул свою бабушку с балкона

26-летний поляк выкинул свою бабушку с балкона.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, на его беду, его попытка освободить жилую площадь, попала на камеру наблюдения соседнего дома.

Представляем вашему вниманию данные кадры: