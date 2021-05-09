58 человек погибли в результате взрывов у школы в Кабуле

Число погибших в результате взрыва у женской школы в Кабуле возросло до 58, подавляюще большинство жертв - школьницы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Медики прилагают максимум усилий для оказания помощи еще не менее 150 пострадавшим во время теракта.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, однако президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в нападении боевиков движения "Талибан". Представитель талибов заявил об их непричастности, отметив, что движение осуждает любые нападения на мирных афганцев.

Семьи жертв обвинили афганское правительство и западные державы в том, что они не смогли положить конец насилию и продолжающейся войне.

Теракт произошел на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.