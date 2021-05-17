https://news.day.az/world/1343446.html США поставят Израилю высокоточное оружие
США поставят Израилю высокоточное оружие
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ее источников, конгресс получил соответствующее уведомление 5 мая - за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинцами.
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