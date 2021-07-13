Отель в Токио извинился за лифты для японцев после критики в Сети

Пользователи соцсетей раскритиковали отель Akasaka Excel Hotel Tokyu в Токио, который из-за антикоронавирусных мер перед летними Олимпийскими играми попытался разделить людей на постояльцев из Японии и зарубежных гостей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что в гостинице в центре столицы на лифтах появились таблички "только для японцев" и "только для иностранцев".

По словам представителя Akasaka Excel Hotel Tokyu, это было сделано из-за необходимости выполнения указаний организаторов Олимпиады. Они потребовали разделить гостей Игр и обычных постояльцев.

Городской чиновник отметил, что таблички убрали 12 июля. Теперь администрация отеля будет думать над тем, какие надписи использовать вместо них.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Однако из-за новой волны коронавируса на отмене Игр настаивают и спонсоры, и простые японцы. 10 тысяч добровольцев отказались помогать организаторам.