https://news.day.az/world/1364624.html В российском регионе тысячи насекомых закрыли собой небо и напугали жителей - ВИДЕО
В российском регионе тысячи насекомых закрыли собой небо и напугали жителей - ВИДЕО
Вечером 24 июля город Торжок Тверской области заполонили тысячи неопознанных насекомых. Они закрыли собой небо и напугали прохожих, передает портал "Топ Тверь", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Местный житель Дмитрий Серов заснял огромный рой на видео. Мошкара слеталась на источники света, включая фары автомобилей и фонари, обочины оказались усеяны ею. Автор ролика отметил, что насекомые появились в один момент.
Что это за насекомые, не сообщается, однако в августе 2020 года местные СМИ показывали аналогичные кадры из Торжка и писали о нашествии мотыльков. Отмечалось, что они живут всего один день и безопасны для человека.
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