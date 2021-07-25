В российском регионе тысячи насекомых закрыли собой небо и напугали жителей

Вечером 24 июля город Торжок Тверской области заполонили тысячи неопознанных насекомых. Они закрыли собой небо и напугали прохожих, передает портал "Топ Тверь", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Местный житель Дмитрий Серов заснял огромный рой на видео. Мошкара слеталась на источники света, включая фары автомобилей и фонари, обочины оказались усеяны ею. Автор ролика отметил, что насекомые появились в один момент.

Что это за насекомые, не сообщается, однако в августе 2020 года местные СМИ показывали аналогичные кадры из Торжка и писали о нашествии мотыльков. Отмечалось, что они живут всего один день и безопасны для человека.