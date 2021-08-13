Душераздирающие кадры из Турции - мощный селевой поток унес мужчину

В турецких СМИ распространились душераздирающие кадры - мужчину, пытающегося спастись от наводнения, уносит мощным селевым потоком.

Как передает Day.Az, видео было снято с балкона одного из жилых домов в районе Бозкурт провинции Кастамону - одной из наиболее сильно пострадавших от стихии.

Женщина, снимая видео с балкона квартиры на верхнем этаже, и увидев, что мужчина пытается выбраться из попавшего в селевой поток автомобиля, кричит ему: "Брат, беги".

Мужчине удается выйти из автомобиля и пройти некоторое расстояние до тротуара, но спустя минуту его сбивает с ног и уносит вода...Последнее, что слышно на видео, это то, как та же женщина душераздирающе кричит: "Человек остался внутри".

К настоящему времени жертвами наводнений провинций на черноморском побережье Турции стали 27 человек, из них 25 жителей провинции Кастамону и 2 жителей Синопа. Ведутся поиски одного человека, пропавшего без вести в селе Акёренсокюлер в Бартыне.

Поисково-спасательные группы работают в круглосуточном режиме в районах Аянджик в Синопе и Бозкурт в Кастамону. В режиме готовности к чрезвычайной ситуации - Самсун, Амасья, Чорум, Чанкыры, Карабюк, Гиресун, Орду, Токат, Болу, Дюздже и Зонгулдак.

В спасательных операциях задействованы служебные собаки, автомобили, машины скорой помощи, мобильные координационные грузовики, строительные машины, лодки, вертолеты, мотопомпы и другая необходимая техника.