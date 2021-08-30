Найден способ контролировать криптовалюту

Финтех-компания Etrading Software разработала теги для идентификации Bitcoin, Ethereum и других криптоактивов. Запуск проекта запланирован на сентябрь. Идентификаторы помогут властям разных стран контролировать рынок цифровой валюты. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Идентификаторы цифровых токенов (digital token identifier или DTI) будут зарегистрированы в DTI Foundation, некоммерческом подразделении компании Etrading Software, которая занимается обеспечением рыночной инфраструктуры.

Финансовые регуляторы и инвесторы давно ищут возможность отслеживать процессы на быстрорастущем и нерегулируемом рынке криптовалюты, который в 2021 году достиг рекордной капитализации в два триллиона долларов. Несмотря на большой финансовый оборот, этот сектор очень нестабилен. Центробанки предупреждают инвесторов, что вложения в криптоактивы связаны с большим риском.

DTI позволит подчинить рынок криптовалюты правилам, по которым работает традиционный рынок ценных бумаг. Для этого компания использует нормы глобальной Международной организации по стандартизации (ISO), которые должны быть окончательно согласованы к концу сентября.

Управляющий партнер Etrading Software Сасан Данеш рассказал, что фирма будет официально выпускать идентификаторы для 100 наиболее важных криптоактивов и токенов, которые составляют более 80 процентов текущего рынка цифровых денег, включая Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и Ripple. Отдельным акциям и деривативам компания уже присвоила уникальные идентификационные номера, позволяющие регулирующим органам и участникам рынка выявлять, отслеживать и оценивать риски от сделок. Тэги также упростят сравнение цен на активы на разных биржах.

Правительственные регуляторы уже используют идентификаторы на основе ISO для сделок по ценным бумагам и деривативам, чтобы выявлять злоупотребления и противодействовать рискам. Сасан Данеш ожидает, что запуск DTI приведет к аналогичному требованию властей относительно криптовалютных транзакций.

"Мы абсолютно уверены, что появится нормативный мандат на предоставление отчетов о цифровых активах, и это [такая мера] будет мотивирована размером цифрового рынка, который регулирующие органы больше не могут игнорировать", - заявил Данеш. Он добавил, что для масштабного внедрения DTI на рынки потребуется время, поэтому власти потребуют обязательной отчетности не раньше конца 2023 года.

Несмотря на волатильность крипторынка, интерес инвесторов к цифровой валюте продолжает расти. В августе международная аудиторская фирма Deloitte опубликовала отчет, согласно которому 76 процентов опрошенных руководителей финансовых компаний считают, что криптовалюта станет сильной альтернативой или заменит бумажные деньги в ближайшие 5-10 лет.