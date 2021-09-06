Житель Китая запечатлел молнию, которая 12 раз ударила в одно место

Мужчина из города Циндао в Китае смог сделать поистине уникальные кадры, которыми он с радостью поделился в сети.

На город обрушилась гроза и парень решил записать на видео разгул стихии. Мужчина намеревался запечатлеть молнию, но даже не подозревал, насколько ему повезет. В какой-то момент он сорвал настоящий электрический джекпот.

Житель Китая запечатлел молнию, которая двенадцать раз ударила в одно и тоже место. Буквально за десять секунд в фонарь, установленный перед домом, попало 12 разрядов. Мужчина к такому явно не был готов и поспешил скрыться в жилище, а вот кадры впечатлили огромное число юзеров.