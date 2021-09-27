Появились первые официальные результаты выборов в Германии

Федеральная избирательная комиссия (ИК) Германии опубликовала первые официальные результаты выборов в бундестаг, которые прошли 26 сентября, на своем сайте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cогласно предварительным данным по состоянию на 23:00 по местному времени (01:00 по Баку), за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовало 24,8 процента избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) набрал в общей сложности 26,9 процента голосов. На данный момент подсчитаны результаты 83 округов из 299.

Голоса среди других партий распределяются следующим образом: "Зеленые" набрали 12,2 процента голосов, "Альтернатива для Германии" - 11,2 процента, Свободная демократическая партия - 10,8 процента, Левая партия - 3,9 процента. За остальные партии в общей сложности проголосовали 10 процентов немецких избирателей.

Неявный лидер

При этом по опубликованным ранее телеканалом ZDF результатам экзитполов лидерство удерживали социал-демократы (26 процентов голосов), а блок ХДС/ХСС получил только 24 процента. Экзитполы, опубликованные телеканалом ARD, отдавали лидерам голосования равное количество голосов - по 25 процентов.

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет уже заявил, что намерен вести переговоры о создании правительства как глава Христианско-демократического союза (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку с этого поста Ангела Меркель. Его главный конкурент - кандидат от СДПГ Олаф Шольц - в свою очередь подчеркнул, что на председательство в партии не претендует, так как намерен стать канцлером.

Обычно кандидатами в канцлеры на выборах в бундестаг становятся действующие председатели партий. Однако в этот раз социал-демократы разделили эти позиции. Олаф Шольц, занимавший в правительстве Меркель пост главы минфина, стал кандидатом в канцлеры. Партию СДПГ возглавляют Саския Эскен и Норберт Вальтер-Борянс.

Оба кандидата в канцлеры уже заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества. По словам Шольца, если это произойдет чуть раньше, то "было бы тоже хорошо". Лашет подчеркнул, что новое правительство должно приступить к работе "до Рождества", так как Германия в следующем году будет председателем G7.